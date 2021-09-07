Руйнівна "Айда". Сполучені Штати оговтуються після урагану, який забрав життя понад 60-ти людей. У містах відновлюють електропостачання, екологи думають, що робити з нафтою, яка розлилася через стихію. А влада оголосила про масштабну програму виплат потерпілим.

Cкільки отримають ті, хто найбільше постраждав від негоди? Дмитро Анопченко розкаже про ситуацію.

Залиті водою вулиці... Аварійним службам доводилося діставати затоплені автівки місцевих мешканців. Люди на ніч припаркувалися на узбіччі біля своїх будинків, але сісти за кермо вже не доведеться. Добре, якщо страхова компенсує збитки… Але в багатьох полісах це кваліфікують як форс-мажор, тобто страховики ані копійки не заплатять.

Повалені дерева, обірвані дроти. Станом на тепер вдалося відновити постачання електрики для пів мільйона людей, які декілька днів просиділи без світла. Але приблизно стільки ж і досі в темряві - півтори тисячі кілометрів електромереж і досі знеструмлені.

Такого лиха наробив ураган "Айда", який накрив Луїзіану - і його наслідки відчув весь Північний Схід Сполучених Штатів. Понад 60 людей загинули.

Здавалося б, події трагічні, але це ж не перший ураган, який переживає Америка. Однак саме зараз влада починає масштабну, практично безпрецедентну програму компенсацій.

До уражених районів вилетів особисто Байден. За його наказом, людям виділятимуть федеральні ґранти на ремонт будинків та оренду тимчасового житла; банки даватимуть кредити під мінімальні відсотки, щоб постраждалі могли купити нові речі та домашнє начиння - замість тих, що зіпсувала повінь. Вашингтон завжди допомагав, але цього разу просто заливає грошима.

Джо Байден, президент США:

Сто мільйонів доларів - на адресну допомогу жителям Луїзіани, по 500 доларів на банківський рахунок кожного.

І це - для одного лише штату. Втім, і для інших, того ж Нью-Джерсі, розробили програми допомоги. Зокрема, виділять цільові кошти для бізнесу, який через негоду зупинив роботу і не швидко ще відновить. Безвідсоткові кредити, які згодом спишуть. І це заспокоює людей.

Їм і до цього доводилося переживати примхи стихії, але після "ковідного" карантину і населення, і бізнес стали особливо вразливими. Коли ледь пережив тривалий локдаун, будь-який удар долі вже сприймаєш особливо болісно. І за цих умов лише масштабні виплати від держави - крок, який дозволить стабілізувати і ситуацію, і суспільні настрої.