Франція представила екологічно-чистий потяг [ Редактировать ]
Французька залізниця вперше випробувала водневий потяг. Новітній рухомий склад проїхався коліями в місті Валансьєн.
Розробка виробляє струм, який дозволяє поїзду безшумно рухатися без жодних шкідливих викидів. Майже половина французької залізниці неелектрифікована, тож водневі потяги розглядають як екологічну альтернативу брудним дизельним. Запустити їх мають до 2025-го року.
по теме
Майже половина французької залізниці неелектрифікована, тож водневі потяги розглядають як екологічну альтернативу брудним дизельним. Запустити їх мають до 2025 року.
Споруда заввишки 25 метрів обладнана 40 спеціальними вентиляторами та п'ятьма тисячами фільтрів
Російські тролі атакують провідні видання. Чергове цьому підтвердження знайшли дослідники з Кардіффського університету.
С 1 сентября мессенджер WhatsApp прекратит поддержку устройств с устаревшими версиями Android и iOS
Астронавты-аматоры начнут свое путешествие на корабле Crew Dragon