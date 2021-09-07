Дівчині, яка напередодні в Полтаві стріляла у вчителів із арбалета, повідомили про підозру. Стаття, яку їй інкримінують, - "замах на вбивство".

Нині 19-річна підозрювана - під вартою. Я нагадаю цю резонансну історію: у понеділок колишня учениця зайшла у школу та поцілила з арбалета у двох учительок. Її зупинив учень дев'ятого класу. Журналісти дізналися, що зброю їй подарували батьки на день народження.

Дівчина пояснила: напередодні їй наснилося, що вона повинна когось убити. Її осудність ще перевіряють.