"Талібан" представив свій уряд: міністром став бойовик, якого розшукує ФБР [ Редактировать ]
Зараз евакуація з Афганістану - на паузі. Однак всі країни сподіваються на компроміс у цьому питанні з новим режимом. А "Талібан" тим часом прагне легалізуватися. І представив свій... уряд. В його складі - дев'ять міністрів.
До речі, міністром внутрішніх справ став бойовик, якого розшукує американське ФБР. А керівництво уряду - це засновники "Талібану". Головою став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Раніше таліби обіцяли інклюзивний кабмін, і навіть говорили, що дадуть посади жінкам. Та поки про це невідомо. Водночас у Кабулі бойовики пострілами та кийками розігнали протест, на якому люди закликали зупинити війну в Панджшері. (Це остання афганська провінція, яка дає опір режиму талібів). Вже відомо про заарештованих мітингарів. Серед них - жінки та журналісти. Про поранених наразі не повідомляють.
по теме
Таліби заявляють про захоплення провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.
У міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали: серед афганців, яких німці вивезли з Кабула, є раніше засуджені злочинці й люди, яких підозрюють у зв'язках із терористами.
Таліби заявляють про взяття провінції Панджшер. Це останній регіон Афганістану, який опирався новій владі.
Для студенток облаштують окремі аудиторії. Викладати для них зможе тільки жінка або, цитую, "літній чоловік з добрим характером".
Бойовики застосували сльозогінний газ, електрошокери, а деякі просто били протестувальниць. Опісля, бойовики оголосили про нові правила навчання у вишах.