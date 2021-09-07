Зараз евакуація з Афганістану - на паузі. Однак всі країни сподіваються на компроміс у цьому питанні з новим режимом. А "Талібан" тим часом прагне легалізуватися. І представив свій... уряд. В його складі - дев'ять міністрів.

До речі, міністром внутрішніх справ став бойовик, якого розшукує американське ФБР. А керівництво уряду - це засновники "Талібану". Головою став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Раніше таліби обіцяли інклюзивний кабмін, і навіть говорили, що дадуть посади жінкам. Та поки про це невідомо. Водночас у Кабулі бойовики пострілами та кийками розігнали протест, на якому люди закликали зупинити війну в Панджшері. (Це остання афганська провінція, яка дає опір режиму талібів). Вже відомо про заарештованих мітингарів. Серед них - жінки та журналісти. Про поранених наразі не повідомляють.