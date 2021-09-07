Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел.

На відновлення пошкодженого пожежею костелу Святого Миколая в Києві зібрали вже третину необхідної суми. Скинувся бізнес і просто всі небайдужі. А представники католицької громади взагалі запропонували оплатити весь ремонт власним коштом. Натомість просять Президента віддати собор їм. Хто проти? І чому? - дізнався Руслан Смєщук.

Ось так зараз відбувається служба в костелі святого Миколая. Точніше, біля нього. На відновлення пошкодженої під час пожежі будівлі потрібно щонайменше 75 мільйонів гривень. Наразі є майже шість мільйонів пожертв від бізнесу, ще до 20-ти мільйонів зібрали небайдужі українці. Решту - додадуть з держбюджету. Попередньо припускають - відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел.

Ми починали 30 років тому молитися надворі, і вернулися до цього самого моменту.

Сьогодні представники католицької громади звернулися до Президента й урядовців з проханням віддати будівлю їм. Адже ця вишукана споруда була побудована на початку двадцятого сторіччя коштом католиків Києва. І вже понад тридцять років віряни та клерки намагаються її повернути.

Віталій Кривицький, єпископ Київсько-Житомирської дієцезії:

У програмі відбудови зазначено окремим пунктом заміну органу, а отже, мінкульт хоче вкотре заморозити питання повернення храму та зробити передання неможливим. Знову на цілі десятиліття, поки Україна знову не досягне статуту правової держави. Я закликаю до вас, пане Президенте, посприяти процесові повернення справедливості щодо парафії та храму.

У такому разі без концертного майданчика залишиться Національний будинок органної та камерної музики. Адже із сімдесятих років радянська влада перетворила культову споруду на концертний зал. І іншого місця немає. Тож керівництво Будинку неготове поступитися костелом і пропонує католикам трохи зачекати.

Вадим Колесниченко, радник генерального директора Національного будинку органної та камерної музики:

Має бути збудований Будинок музики у місті Києві. Виділені кошти на це вже певні. Наскільки я знаю, є постанова Кабінету Міністрів України про створення Будинку музики. Передбачалося, що він буде створений до 2023 року. Туди переходить Національний будинок органної та камерної музики України. Після цього переїзду ця будівля залишається у користуванні католицької громади. Але у власності держави, тому що це - національна пам'ятка архітектури, національного значення.