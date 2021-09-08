Війна на Донбасі: зафіксували два порушення режиму тиші [ Редактировать ]
Два порушення режиму тиші зафіксували на сході минулої доби. Поблизу Залізного ворог обстріляв українські позиції з гранатометів. А неподалік Зайцевого застосував стрілецьку зброю. Один армієць зазнав вогнепального поранення. Більше про ситуацію на передовій дивіться в сюжеті Ігоря Левенка.
Бывало, что и днем и вечером. Три часа бывало, что бесспрерывно с минометов обстреливали. А так тишина.
Ну і як тут без іронії, коли йдеться про "режим тиші", а ворог як не дотримувався його, так і надалі порушує всі угоди. Армійці кажуть: жодної доби цілковитої тиші тут не було.
Руслан, військовослужбовець збройних сил України:
Зз ДШК только что било пару раз прострелов. А так, в основном, под утро с минометов стреляют.
Передова в районі Авдіївки. І солдати вже буденно відповідають: "…Так, тут гинуть люди". Скрізь на позиціях меморіальні знаки полеглим українським захисникам. Молоді хлопці, більшість загинули від снайперських куль. Останній віддав життя у квітні. Владислав Мороз. Йому було 23.
Получается по пояс он вилазил и наблюдал за ними. И снайпер его снял.
Це Максим, десантник. Йому двадцять п'ять. Та вже п'ять років хлопець б'ється за Україну. Сам родом із містечка Мирноград, що на Донеччині. Із сумом розповідає: щонайменше п'ятеро його однокласників стали на бік ворога. Підняли зброю проти нього й України.
И получается так, что одних уже нет в живых, а одни там сидят в тюрьме у них. Вот так вот, у них было такое видение этого всего, вот и получили.
А Максим тепер за плечима має досвід запеклих боїв. Каже - побаченого й пережитого на фронті вистачить на цілу книжку. Вийде чималенька. От тільки закінчення своїх мемуарів солдат хоче написати в Донецьку.
Максим, військовослужбовець збройних сил України:
Ну, вообще, если честно, я хочу пройти парадом по Донецку. Донецк, грубо говоря, это родной город. Все выходные я проводил там. Зайти на тот же самый донецький Металург, это мой любимый клуб был, мы за него болели раньше. Зайти на стадион, посмотреть что там со стадионом?
І все це буде, Максим не сумнівається. Бо ж добре знає, яку розруху та поневіряння принесла у Донецьк війна.
Половину шахт же ж, которые там были, их же повырезали на метал уже. Металургические заводы, которые были, их повырезели на метал, все в Росию.
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Окрім того, ворожий безпілотник скинув два саморобних вибухових пристрої на околиці Зайцевого. Постраждалих немає.
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.
Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає.
Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.