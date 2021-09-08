Українського військового поранили минулої доби на Сході [ Редактировать ]
Український армієць зазнав вогнепального поранення на сході минулої доби. Його стан задовільний, повідомляють у штабі ООС. Поблизу Залізного, Водяного і Новолуганського ворог обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів.
А неподалік Зайцевого застосував стрілецьку зброю. Зафіксовано сім порушень режиму тиші. Окрім того, біля Катеринівки супротивник дистанційно замінував територію протипіхотними мінами.
по теме
Поблизу Зайцевого обстріляв наші позиції з гранатометів. А в напрямку Невельського і Новолуганського - зі стрілецької зброї. Біля Золотого і Катеринівки найманці застосували заборонені великокаліберні міномети.
Укріплення хлопці відновлять. Буде ще міцнішим. А от ворогам радять поберегти свої набої. Коли здаватимуться, разом із ними, це їм зарахується.
Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.
Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого-4 й Широкиного, зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає.
Загалом за минулу добу було чотири порушення режиму припинення вогню. У районі Новомихайлівки незаконні збройні формування застосували 120 міномети. А біля Красногорівки били з артилерії.