У Рівному з лікарні виписали жінку, на яку тиждень тому напали двоє підлітків, братів-близнюків. У поліції злочин розслідують за статтею "хуліганство". Постраждалу ця кваліфікація обурила, мовляв, це був замах на її життя. Що сталося того дня, з'ясовували мої колеги.

Ольгу Пічугіну щойно виписали з лікарні.

Вот здесь вот левая - три ножевых и вот здесь в позвоночнике один.

Жінка вперше після нападу наважилася розповісти журналістам свою історію.

Каже, того дня вона саме завела дитину до дитсадка. І поверталася додому. До її будинку залишалося зо двадцять метрів, коли на зустріч їй вийшли два хлопці.

Ольга Пічугіна, потерпіла:

И вот они поровнялись со мной парень один ударил меня сюда в это плече - плечем толкнул, а второй начал наносить удары. Этот парень меня двумя ножами резал это видно на видео очень четко.

Момент нападу зафіксували камери спостереження. Тож нападників швидко розшукала поліція. За однією з версій слідства, підлітки пішли на злочин під впливом жорстоких комп'ютерних ігор.

Іван Теліга, заступник начальника Рівненського районного управління поліції:

Судом було обрано міру запобіжного заходу одному з неповнолітніх, якому попередньо було оголошено про підозру у даному злочині у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Другий хлопець проходить у справі як свідок. Як виявилося, нападники живуть із постраждалою в одному під'їзді. Раніше, каже жінка, з хлопцями знайома не була. Тепер - боїться повертатися додому.

Ольга Пічугіна, потерпіла:

Я их не видела ни разу. На мой взгляд должен быть арест. Ребенок дожен посидеть в одиночестве, подумать над своим поведением. Переломать себя от тяги к этим компютерам.

Ми намагалися поспілкуватися з батьками хлопців. І хоча близнюки під домашнім арештом, двері нам ніхто не відчинив. Адвокат - також на дзвінки не відповів. Сусідів випадок у будинку шокував.

Вікторія, сусідка:

Двоє завжди вони ходять. Я ну агресії ніякої такої зовні не було замітно. Якщо їм все це зійде з рук, ніякого покарання за цим не послідує, то вони відчують вседозволеність.

Сусіди кажуть, сім'я благополучна. Батьки - медики.

Сергій Іванюк, житель Рівного:

Обурює те, що виводять співучасника. Виводять в статус свідка. Це перше. Друге - це вже значить, буде не групове, а індивідуальне. Потім зараз скажуть, що це помутніння розуму.

Одному з братів загрожує від трьох до семи років за гратами. У поліції злочин розслідують за статтею "хуліганство". Постраждала впевнена - це був замах на її життя. Каже: вимагатиме, аби кваліфікацію справи змінили. На час слідства вона переїхала до сусіднього міста. Попереду в неї тривала реабілітація.