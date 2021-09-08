COVID-19 в Україні: майже три тисячі нових інфікувань за добу [ Редактировать ]
Хворих - більшає. Майже дві тисячі 800 нових інфікувань ковідом за попередню добу в Україні.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
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