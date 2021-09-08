В мексиканском городе Тула в связи с масштабным наводнением без света осталась больница, в связи с чем подключенные к кислороду пациенты погибли. Об этом сообщает издание El Universal.

Медучреждение оказалось затопленным водой из-за разлива реки Тула. Внутри здания во время стихийного бедствия находились 104 сотрудника института, а также 56 пациентов. К сожалению, влага попала в помещение, где находится с электроснабжение к системе жизнеобеспечения.

Отмечается, что в результате происшествия погибли 16 человек с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Быстро движущаяся вода затопила первые этажи предприятий и домов в центре Тулы, расположенной в 60 милях к северу от Мехико.

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Кроме того, в Турции возросло число погибших в результате паводков и схода селей. Непогода бушует в Черноморском регионе на севере страны, к поискам задействованы 10,6 тысячи спасателей, 12 вертолетов, дроны и один БПЛА, почти 1317 служебных машин, 1317 единицы строительной техники, более десятка лодок и корвет.

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