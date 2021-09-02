В США, в Нью-Йорке, ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения. Об этом сообщает CNN.

На данный момент известно о не менее восьми погибших.

Так, ураган принес рекордные осадки в среднюю часть Атлантического океана и на северо-восток США. В частности, первое в истории наводнение произошло в Нью-Йорке, а в Центральном парке зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений (с 20:51 до 21:51) по местному времени.

Также сообщается, что полиция Нью-Йорка зафиксировала семь погибших в городе, еще один человек умер из-за наводнения в пригороде Нью-Джерси.

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