В Нью-Йорке впервые произошло наводнение: есть жертвы [ Редактировать ]
В США, в Нью-Йорке, ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения. Об этом сообщает CNN.
На данный момент известно о не менее восьми погибших.
Так, ураган принес рекордные осадки в среднюю часть Атлантического океана и на северо-восток США. В частности, первое в истории наводнение произошло в Нью-Йорке, а в Центральном парке зафиксировали самый влажный час за все время наблюдений (с 20:51 до 21:51) по местному времени.
Также сообщается, что полиция Нью-Йорка зафиксировала семь погибших в городе, еще один человек умер из-за наводнения в пригороде Нью-Джерси.
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