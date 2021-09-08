В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек.

Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что в Луизиане жертвами стихии стали 15 человек. Департамент здравоохранения штата подтвердил еще две смерти, связанные с ураганом в округе Сент-Таммани: 68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.

На северо-востоке погибли по меньшей мере 52 человека. В Нью-Йорке правоохранители обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.

Ранее мы писали, что в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа, с восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.

Кроме того, на юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Самые большие "увечья" получили Малопольское и Подкарпатское воеводства, за суки сотрудники пожарной службы выезжали на вызовы 600 и 270 раз соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.