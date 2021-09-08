В США стремительно растет число жертв урагана "Ида" [ Редактировать ]
В результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек.
Об этом пишет ABC News.
Сообщается, что в Луизиане жертвами стихии стали 15 человек. Департамент здравоохранения штата подтвердил еще две смерти, связанные с ураганом в округе Сент-Таммани: 68-летний мужчина разбился, упав с крыши во время ремонта повреждений, нанесенных "Идой", а 71-летний больной умер из-за нехватки кислорода во время отключения электроэнергии.
На северо-востоке погибли по меньшей мере 52 человека. В Нью-Йорке правоохранители обнаружили тело женщины, пропавшей без вести во время наводнения на прошлой неделе.
Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.
Ранее мы писали, что в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Восемь человек погибли, семь человек погибли в столице штата Халапа, с восьми - шестеро были членами одной семьи. Больше всего пострадал штат Веракрус.
Кроме того, на юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Самые большие "увечья" получили Малопольское и Подкарпатское воеводства, за суки сотрудники пожарной службы выезжали на вызовы 600 и 270 раз соответственно.
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