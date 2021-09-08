Пожежні тушили гуртожиток Уманського НУС [ Редактировать ]
В Умані горів гуртожиток Національного університету садівництва. В результаті пожежі - семеро студентів опинились на лікарняних ліжках. Спалахнуло на першому поверсі чотириповерхової будівлі.
Щоб не дати вогню поширитися, пожежникам довелось евакуювати всіх мешканців гуртожитку, зрізати ґрати на вікнах та розбити шибки. За пів години полум'я загасили. Причину пожежі - встановлюють.
по теме
Адміністрація НАУ ці світлини спершу назвала фейком. Але після того як студенти повторно виклали фото з жахіття, в яке їх поселили, зрештою визнали - проблема є.
У планах урядовців позбутися гуртожитків коридорного типу, у нових - відкривати спортзали, кімнати для навчання й відпочинку. Але навіть нинішні першокурсники покращення не дочекаються.
Сьогодні, із появою першої зірки на небі, хасиди сядуть за святкові столи й зустрічатимуть 5782 рік від початку створення світу. Ці гуляння триватимуть аж до вечора вівторка.
Сюрприз чекає і на споживачів газу. Абонентам Нафтогазу за кубометр доведеться платити по 12 гривень. Інші постачальники продаватимуть блакитне паливо від семи гривень 99 копійок до майже 21.
Власти Киева решили вопрос о том, как будут работать школы и детсады с 1 сентября