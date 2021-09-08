Потужний землетрус сколихнув Мексику вночі [ Редактировать ]
Потужний землетрус сколихнув Мексику. Загинула щонайменше одна людина.
Підземні поштовхи магнітудою сім відчували і в столиці країни, і у віддалених регіонах. Попри все, серйозних руйнувань не сталося.
В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги. Стихія вдарила уночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.
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За словами свідків, усе трапилося за лічені хвилини. Решту пацієнтів доправили до інших медустанов. Стихійне лихо спіткало місто Тула. Через рясні дощі розлилася річка. Від підтоплень потерпають й інші регіони країни.
От землетрясения пострадали и жители столицы страны
Залило будинки та автомобілі. А людям не радять повертатися до своїх домівок. Нарешті узялися розбирати завали і в Нью-Джерсі.
"Айда" вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропердач. Упродовж тижня без cвітла залишалися близько мільйона домоволодінь.
Унаслідок аварії, на підприємстві прорвало трубу. Усього постраждали п'ятеро людей. Трьом, жінці та двом чоловікам, окропом обпекло ноги.