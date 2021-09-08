Потужний землетрус сколихнув Мексику. Загинула щонайменше одна людина.

Підземні поштовхи магнітудою сім відчували і в столиці країни, і у віддалених регіонах. Попри все, серйозних руйнувань не сталося.

В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги. Стихія вдарила уночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.