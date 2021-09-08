Государственный долг уже составляет 2,5 триллиона гривен, только на выплату процентов идет почти каждая 8-я гривня из госбюджета. Страна погружается все глубже в долговую яму, при этом власть ничего не делает для спасения экономики.

Об этом в комментарии журналистам 8 сентября заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Опять власть объявит, что у нас новый праздник – получение очередного кредита от международных ростовщиков. Вместо того, чтобы поддержать реальный сектор экономики, собственные предприятия, они снова лезут в долги, которые по традиции пустят на проедание. Мы это видели совсем недавно. 23 августа МВФ выделил Украине «подарок» – безвозвратную помощь в размере 2,7 млрд долларов, а уже к концу месяца правительство решило его проесть. Хотя до этого шли разговоры о том, чтобы погасить предыдущие долги", – сказал Юрий Бойко.

Украина платит слишком высокую цену для латания бюджетных дыр, считает политик.

"Будущее украинской земли, угроза продовольственной безопасности, риски для государственной независимости - слишком высокая цена для латания бюджетных дыр и похвалы от МВФ. Власть должна выбрать на чьей она стороне - народа или МВФ", – подчеркнул Юрий Бойко.

В частности, он отметил, что по итогам 2021 года госдолг превысит 56% ВВП. И этот показатель гораздо выше критического уровня, рекомендуемого для развивающихся стран (не более 40% ВВП. В 2013 г. было 39,9% ВВП, – ред.).

"Трагедия не только в том, что долги постоянно растут, а в том, что кредитные деньги тратятся нерационально. Мы слышим заявления комбинаторов о "нью-васюках" и воображаемой деолигархизации. А на практике продолжается растаскивание бюджетных средств и передел собственности", – подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Если правительство не может решать проблемы людей – высокие тарифы, постоянно растущие цены, обнищание граждан и продолжающийся военный конфликт на Донбассе, оно должно уйти в отставку, считает политик.

"Так дальше продолжаться не может. В стране нет мира, постоянно растут тарифы и цены, люди еле сводят концы с концами. Правительство занимается декларациями, а не реальной работой. Страна больше не может ждать – пора указать им на дверь. Необходимо сформировать профессиональное правительство, способное реализовать государственную антикризисную стратегию, которая вернет стране и людям уверенность в завтрашнем дне", – подчеркнул Юрий Бойко.