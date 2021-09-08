Слідчі оприлюднили нові деталі смерті семирічного Андрійка Лясова - покаліченого хлопчика з Черкас. Виявилося, що дитина, до того як її доправили до лікарні, пролежала без руху, увага, щонайменше дев'ять днів!

А причиною смерті став крововилив у мозок, який спричинив удар об тупий предмет. Щодо безлічі інших травм - ще тривають експертизи. Нагадаю, Андрійка швидка привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня. Лікарі боролися за його життя майже два тижні, проте хлопчик не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабуся та дідусь - батьки вітчима. Саме їх тепер поліція звинувачує за статтею - "Залишення в небезпеці". Обом уже висунули підозру і взяли під варту.

Євген Рогачов, представник ГУ Нацполіції в Черкаській області: