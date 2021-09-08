Нові деталі смерті Андрійка Лясова: хлопчик пролежав без руху дев'ять днів [ Редактировать ]
Слідчі оприлюднили нові деталі смерті семирічного Андрійка Лясова - покаліченого хлопчика з Черкас. Виявилося, що дитина, до того як її доправили до лікарні, пролежала без руху, увага, щонайменше дев'ять днів!
А причиною смерті став крововилив у мозок, який спричинив удар об тупий предмет. Щодо безлічі інших травм - ще тривають експертизи. Нагадаю, Андрійка швидка привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня. Лікарі боролися за його життя майже два тижні, проте хлопчик не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабуся та дідусь - батьки вітчима. Саме їх тепер поліція звинувачує за статтею - "Залишення в небезпеці". Обом уже висунули підозру і взяли під варту.
Євген Рогачов, представник ГУ Нацполіції в Черкаській області:
Дві версії розглядаються однозначно - версія отримання ним з необережності та спричинення кимось, ми не обмежились версією, шо він впав і все. Ми дослідуємо і питання можливих тілесних ушкоджень сторонньою особою або третьої особою - це питання досліджується.
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