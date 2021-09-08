Землетрус у Мексиці: через знеструмлення лікарні загинули 17 пацієнтів [ Редактировать ]
Дві стихії і 18 загиблих. Мексику сколихнув землетрус магнітудою 7 і 1. Епіцентр був поблизу курортного міста Акапулько, але відчули поштовхи і в столиці. До того ж, Мехіко накрили рясні зливи. Через це річки повиходили з берегів. Більше про це - Марина Біленька.
Трясуться автівки. Хитаються вивіски та світлофори. На вулицях лунає тривога.
У метро люди в паніці притискаються до стін платформи. У столиці Мексики стався землетрус магнітудою 7 і 1. Хоча епіцентр був за 300 кілометрів від міста, поблизу курорту Акапулько, силу стихії відчули навіть у Мехіко. За даними Федеральної комісії з електроенергії, без світла залишилися понад 730 тисяч містян.
Клаудія Шейнбаум, мер Мехіко:
Секретар з питань цивільної безпеки тричі облетів місто, жодних руйнувань не зафіксовано. Ми контролюємо ситуацію, дотримуємося всіх протоколів. У кожному з 16-ти муніципалітетів є мої колеги. Багато кварталів знеструмлені. Ми спілкуємося з Федеральною комісією з електроенергії, щоб зрозуміти, чи довго це триватиме. Я прошу вас зберігати спокій.
У самому ж Акапулько є один загиблий. Чоловіка розчавив стовп. Зазнали руйнувань і будівлі.
Сіксто Наваррет, турист:
Я був у ванні, коли відчув сильні поштовхи. Запанікував, почав кричати, схопив матір та вибіг надвір.
За даними Національної сейсмологічної служби, після основного поштовху було понад 70 афтершоків.
Гіллермо Рамірез, житель Мехіко:
Ми були в театрі, як раптом усе затрусилося. Я злякався! Коли вибігав надвір, почала лунати сейсмічна сирена. Я спершу подумав, мені ввижається, але ні. Актори на сцені під час землетрусу завмерли, потім почали виходити на вулицю разом з усіма. А там хиталися атівки. Мені стало зле.
Для жителів околиці Мехіко землетрус став другим стихійним лихом цього тижня. Перед тим людям довелося боротися з масштабними паводками. Внаслідок рясних злив із берегів повиходили річки.
Мартін Гарсія, постраждалий внаслідок повені:
Вода швидко потрапила в будинок, було страшно. Якщо це станеться ще раз, ми не переживемо. Я ніколи не бачив такого паводку, дуже злякався за себе і всіх моїх діток.
Вода дісталася й місцевої лікарні. Під водою опинився весь перший поверх. Через знеструмлення до палат припинив надходити кисень. Як наслідок - загинули 17 людей. Усі перебували в ковідному відділенні й потребували кисневої терапії. Ще 40 пацієнтів рятувальники встигли евакуювати.
Маргарита Ернандез, постраждала внаслідок повені:
Минуло 15 годин, відколи нас затопило, і жодної допомоги від влади. Добре, що до мене підійшли журналісти, може, тепер нас почують!
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