У Черкасах слідчі оприлюднили нові деталі смерті семирічного Андрія Лясова - скаліченого хлопчика. Дитина, до того, як її доправили до лікарні, пролежала без тями щонайменше дев'ять днів.

А причиною смерті став - крововилив у мозок, через удар чи забиття. Щодо інших травм - ще тривають експертизи. Нагадаю, Андрія "швидка" привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня.

Лікарі боролися за його життя майже два тижні, проте хлопчик не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабуся з дідусем - батьки вітчима. Саме їх тепер поліція звинувачує за статтею "Залишення в небезпеці". Обом уже висунули підозру і взяли під варту.

Євген Рогачов, представник ГУ Нацполіції в Черкаській області: