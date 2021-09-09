П'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу в Росії, серед жертв - двоє дітей. Рвонуло напередодні - у дев'ятиповерховому будинку міста Ногінськ, що в Підмосков'ї.

Стіни кількох поверхів не витримали. Підозрюють, що хтось з мешканців використовував газову плиту для обігріву квартири. Три місяці тому обладнання в цьому будинку перевіряли, кажуть чиновники, і жодних порушень в експлуатації газових приладів не виявили.