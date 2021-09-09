П'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу в Росії [ Редактировать ]
П'ятеро людей загинули внаслідок вибуху газу в Росії, серед жертв - двоє дітей. Рвонуло напередодні - у дев'ятиповерховому будинку міста Ногінськ, що в Підмосков'ї.
Стіни кількох поверхів не витримали. Підозрюють, що хтось з мешканців використовував газову плиту для обігріву квартири. Три місяці тому обладнання в цьому будинку перевіряли, кажуть чиновники, і жодних порушень в експлуатації газових приладів не виявили.
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Унаслідок аварії, на підприємстві прорвало трубу. Усього постраждали п'ятеро людей. Трьом, жінці та двом чоловікам, окропом обпекло ноги.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
Після вибуху - будівля частково обвалилася та почала горіти. На місце прибули пожежники, вогонь загасили. Двох осіб вважають зниклими безвісти, рятувальники розпочали пошукову операцію.
В Акапулько каміння з гір пошкодило будівлі, автомобілі, повалило дерева, засипало дороги. Стихія вдарила уночі, перелякані мешканці повибігали з будинків. І нині побоюються повертатися до своїх домівок.