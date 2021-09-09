19-річну полтавку Таїсію Петрову, яка з арбалета підстрелила двох учителів, заарештували на два місяці. На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але причин не назвала.

Натомість розповіла - навчалася в трьох різних школах і всюди потерпала від цькувань. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, та щодо її психічного здоров'я.

Підозрювана:

Я меняла три школы, и в каждой были элементы булинга. Как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас, я к сожалению, не могу на это ответить.