Полтавську арбалетницю засудили до двох місяців позбавлення волі [ Редактировать ]
19-річну полтавку Таїсію Петрову, яка з арбалета підстрелила двох учителів, заарештували на два місяці. На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але причин не назвала.
Натомість розповіла - навчалася в трьох різних школах і всюди потерпала від цькувань. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, та щодо її психічного здоров'я.
Підозрювана:
Я меняла три школы, и в каждой были элементы булинга. Как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас, я к сожалению, не могу на это ответить.
Щодо підозрюваної Петрової Таїсії Владиславівни 09.05.2002 року народження застосувати запобіжний захід - тримання під вартою. Термін - на 60 діб, без визначення розміру застави.
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