Одна людина загинула під час вибуху на військовому заводі в польському місті Скаржисько-Каменна. Деталі інциденту не розголошують. Відомо, що здетонувало в коридорі під час транспортування вибухової речовини.

Це вже другий смертельний випадок на цьому підприємстві. У квітні рвонуло в будівлі, де виробляли вибухівку. Тоді травмувалася 48-річна жінка. Вона померла в лікарні за три місяці потому.