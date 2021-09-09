У Польщі стався вибух на військовому заводі [ Редактировать ]
Одна людина загинула під час вибуху на військовому заводі в польському місті Скаржисько-Каменна. Деталі інциденту не розголошують. Відомо, що здетонувало в коридорі під час транспортування вибухової речовини.
Це вже другий смертельний випадок на цьому підприємстві. У квітні рвонуло в будівлі, де виробляли вибухівку. Тоді травмувалася 48-річна жінка. Вона померла в лікарні за три місяці потому.
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Унаслідок аварії, на підприємстві прорвало трубу. Усього постраждали п'ятеро людей. Трьом, жінці та двом чоловікам, окропом обпекло ноги.
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