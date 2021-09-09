10 центрів вакцинації в Греції підозрюють в оформленні фальшивих ковід-сертифікатів.

Їх почали перевіряти після скандалу з підробками, який спалахнув у центральному регіоні країни. Там один з адмін-працівників одержав доступ до електронної платформи й узявся реєструвати начебто щеплених. Наразі відомо про виготовлення 44 фальшивих довідок.

У Греції за оформлення підроблених ковід-сертифікатів передбачений штраф - п'ять тисяч євро за кожен випадок шахрайства.