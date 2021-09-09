У Греції спалахнув скандал через підроблені ковід-сертифікати [ Редактировать ]
10 центрів вакцинації в Греції підозрюють в оформленні фальшивих ковід-сертифікатів.
Їх почали перевіряти після скандалу з підробками, який спалахнув у центральному регіоні країни. Там один з адмін-працівників одержав доступ до електронної платформи й узявся реєструвати начебто щеплених. Наразі відомо про виготовлення 44 фальшивих довідок.
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