COVID-19 в Україні: майже три тисячі сімсот людей інфікувалися за добу [ Редактировать ]
За добу в Україні - три тис. 663 нових інфікувань ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Ушпиталили напередодні майже тисячу хворих. 61 пацієнт - помер від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.
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Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше - в Індії, Великій Британії та США. Померли 6 тисяч хворих.
Бустер дозволений тим, у кого з моменту другого щеплення пройшло не менше ніж пів року. Уже є перші результати - рівень захворюваності, якщо не знизився, то стабілізувався. Настає, так зване, епідеміологічне плато.