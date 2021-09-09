За добу в Україні - три тис. 663 нових інфікувань ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.

Ушпиталили напередодні майже тисячу хворих. 61 пацієнт - помер від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.