Черкаські слідчі оприлюднили нові обставини смерті Андрія Лясова [ Редактировать ]
У Черкасах слідчі оприлюднили нові деталі смерті семирічного Андрія Лясова - скаліченого хлопчика. Дитина, до того, як її доправили до лікарні, пролежала без тями щонайменше дев'ять днів.
А причиною смерті став - крововилив у мозок, через удар чи забиття. Щодо інших травм - ще тривають експертизи. Нагадаю, Андрія "швидка" привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня.
Лікарі боролися за його життя майже два тижні, проте хлопчик не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабуся з дідусем - батьки вітчима. Саме їх тепер поліція звинувачує за статтею "Залишення в небезпеці". Обом уже висунули підозру і взяли під варту.
Євген Рогачов, представник ГУ Нацполіції в Черкаській області:
Дві версії розглядаються однозначно - версія отримання ним з необережності та спричинення кимось, ми не обмежились версією, шо він впав і все, ми дослідуємо і питання, можливого, тілесних ушкоджень сторонньою особою, або третьої особою - це питання досліджується.
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Лікарі боролися за життя хлопчика майже два тижні, проте він не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабуся з дідусем - батьки вітчима.
Виявилося, що дитина, до того як її доправили до лікарні, пролежала без руху, увага, щонайменше дев'ять днів!
У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, та щодо її психічного здоров'я.
Дівчина навчалася в трьох різних школах і всюди потерпала від цькувань. У поліції ще очікують результатів експертиз про наявність алкоголю та наркотиків у крові підозрюваної, та щодо її психічного здоров'я.
Правоохоронці, які прибули на виклик, затримали зловмисницю на місці. Наразі перевіряють психічний стан дівчини. Провадження відкрили за статтею "замах на вбивство кількох людей".