Разом проти знищення Києва. 46 громадських організацій столиці оголосили про спільний марш проти свавілля забудовників, за збереження історії та екології столиці. Як активісти збираються впливати на владу, знає Ольга Клюєва.

Ми вимагаємо міста, де історичні дерева не вирубують, а історичні будинки не зносять!

Із факелами, на ковші заблокованого екскаватора, який став символом протесту. Так активісти оголосили про початок акції, що об'єднала безпрецедентну кількість громадських організацій столиці.

Микола Виговський, організатор маршу:

Сорок шість вже організацій входять, і їхнє число постійно зростає. Від урбаністів, екологів, захисників культурної спадщині, до транспортників. Усе живе і чесне, що в місті було, удалось об'єднати для спільної боротьби.

Багаторічна боротьба киян проти знищення культурної спадщини столиці зазвичай була безуспішною. Втім, нині, коли під знамена захисту Києва зібралися понад пів сотні потужних громад, сподіваються, що владі буде складно ігнорувати їхні вимоги.

Марія Назарова, представник громадської організації:

Вимоги полягають у написанні нового генплану не для забудовників, а для міста, реформа транспорту, захист екології та культурної спадщини.

Першою перемогою об'єднаної громади став порятунок будівлі "Квіти України". Активістам вдалося буквально голіруч зупинити демонтажну техніку, яка почала руйнувати унікальну споруду. Зрештою протестувальники домоглися присвоєння "Квітам України" статусу архітектурної пам'ятки.

Уляна Джурляк, архітекторка, учасниця акції:

Ми вважаємо, що будівля "Квіти України" стане відправною точкою для маршу і каталізатором для подальших позитивних дій.

Нині в столиці - десятки культурних та природних об'єктів, які намагаються знищити заради побудови нових ЖК і ТРЦ.

Анастасія Гмирянська, учасниця акції:

У місті стає жити некомфортно, небезпечно, і місто перетворюється на плацдарм для забудовників, а не для людей.

Марш "За Київ" відбудеться в столиці другого жовтня.