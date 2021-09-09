У небі над Ліверпулем відбувся фестиваль повітряних зміїв [ Редактировать ]
Ведмеді, ящірки та риби - в небі над британським пляжем. Неподалік Ліверпуля відбувся фестиваль повітряних зміїв. Учасників було кілька десятків. Зібратися разом їм дозволили вперше від початку пандемії коронавірусу.
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Ведмеді, ящірки та риби - в небі над британським пляжем. Неподалік Ліверпуля відбувся фестиваль повітряних зміїв.
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Після забігу на биків чекає корида. Останні роки дедалі більше іспанців не схвалює шоу, яке закінчується вбивством тварин.
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