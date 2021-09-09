У світі відзначили півсторічний ювілей хіта "Імеджен" Джона Леннона [ Редактировать ]
Пісня "Імеджен" Джона Леннона та Йоко Оно святкує 50 ювілей. Вихід світового хіта відзначають у різних куточках планети.
У Лондоні текст композиції спроєктували на будівлю Парламенту та Собор Святого Павла. У Нью-Йорку слова вивели на один з гігантських екранів Таймс Сквер. Схожі акції відбулися також у Берліні, Токіо, та на батьківщині Леннона - у Ліверпулі.
Музикант випустив альбом "Імеджен" дев'ятого вересня 1971 року. Однойменна пісня, на думку музичних критиків, є однією з найкращих в історії людства. Цієї п'ятниці вийде лімітована версія збірника із двох вінілових платівок білого кольору.
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