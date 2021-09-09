"Шматочок раю". Так в одній з пекарень Будапешта назвали булочки, присвячені візиту Папи Римського до Угорщини. З чого роблять цей десерт та де саме його можна скуштувати, про це далі.

Один за Одним Карл загортає фігурні конвертики з тіста.

Це - його фірмовий десерт, спеціально створений на честь східноєвропейського вояжу Папи Римського. У начинці - висушені фрукти, згадка про які міститься в Біблії. А саме: інжир, сливи, фініки, абрикоси, а також цедра апельсина та смажений мигдаль.

Карл Зольт, пекар:

Приготував цукровий сироп із корицею та медом, потім додав нарізані кубиками сухофрукти. Ми експериментували з різними пропорціями, щоб що 5-10 секунд палітра змінювалася й можна було відчути різні смаки.

Карл має пекарню в невеличкому містечку Дуна-харасті, що на південь від Будапешта. Чоловік виграв національний конкурс випічки. І тепер зможе подавати свої десерти на Євхаристійному конгресі. Це численні заходи, які протягом тижня проводять в Угорщині. Головна меса відбудеться цієї неділі в столиці на площі Героїв. Очолить богослужіння Папа Римський - Франциск. Організатори очікують, що збереться до ста тисяч вірян. Карл працює, не вимикаючи пічки.

Карл Зольт, пекар:

Виготовляємо від 300 штук на день. Минулого тижня встигли за добу спекти аж 600 булочок.

Серед ласунів на "Шматочок раю" неабиякий попит.

Карл Зольт, пекар:

Сподіваюся, цей десерт залишиться фаворитом і ми зможемо його готувати навіть після візиту Папи. Наразі нам телефонують з різних парафій по всій країні, ми надсилаємо їм свою випічку кур'єрами.

Мріє пекар, що його творіння цими вихідними скуштує й сам Папа.