"Російськими забавками" назвав Дмитро Кулеба масову паспортизацію жителів ОРДЛО. За словами глави МЗС, таким чином Кремль намагається продемонструвати, як він контролює ситуацію на окупованих територіях України. Також Дмитро Кулеба розповів про ситуацію з нашими співвітчизниками в Афганістані.

Евакуації з Афганістану попросили ще 159 громадян України. За словами Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб повернути українців на Батьківщину, дипломати співпрацюють з посольствами в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства деяких країн, що мають зв'язки з талібами.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ: