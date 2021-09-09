Евакуації з Афганістану попросили ще півтори сотні українців [ Редактировать ]
"Російськими забавками" назвав Дмитро Кулеба масову паспортизацію жителів ОРДЛО. За словами глави МЗС, таким чином Кремль намагається продемонструвати, як він контролює ситуацію на окупованих територіях України. Також Дмитро Кулеба розповів про ситуацію з нашими співвітчизниками в Афганістані.
Евакуації з Афганістану попросили ще 159 громадян України. За словами Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, щоб повернути українців на Батьківщину, дипломати співпрацюють з посольствами в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства деяких країн, що мають зв'язки з талібами.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ:
Але я хочу наголосити, що ті громадяни України, які звернулися з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику, для безпеки яких існують реальні гострі загрози. Це не журналісти, не працівники міжнародних організацій чи громадські активісти, колишні посадовці або члени їх сімей. Той, хто хоче повернутися до України, хай звертаються. Будемо заносити їх у списки.
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На території Афганістану ще залишаються понад півсотні наших співвітчизників, а також - тисячі громадян Євросоюзу.
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