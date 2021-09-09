Також близько восьмої ранку в районі станції "Скотувата" зафіксовано атаку з важкого виду озброєння з непідконтрольної Україні території. Снаряди розірвалися за два кілометри від станції, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Працівників і пасажирів евакуювали в укриття, пошкоджень інфраструктури немає. Рух приміських поїздів частково обмежили.