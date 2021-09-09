100 мільярдів за п'ять років. Саме стільки недоотримала "Укрзалізниця" від приватних компаній за перевезення вантажів. Такі висновки тимчасової слідчої комісії парламенту. Там пів року перевіряли справи держкомпанії й виявили, що перевізник у критичному стані, через корупцію на недоотримання коштів. Щоправда, прізвища винних у ТСК не назвали, кажуть: усі вони - топ-менеджери компанії.

Юлія Гришина, народний депутат, "Слуга народу":