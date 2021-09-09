"Укрзалізниця" недоотримала 100 мільярдів від приватних компаній [ Редактировать ]
100 мільярдів за п'ять років. Саме стільки недоотримала "Укрзалізниця" від приватних компаній за перевезення вантажів. Такі висновки тимчасової слідчої комісії парламенту. Там пів року перевіряли справи держкомпанії й виявили, що перевізник у критичному стані, через корупцію на недоотримання коштів. Щоправда, прізвища винних у ТСК не назвали, кажуть: усі вони - топ-менеджери компанії.
Юлія Гришина, народний депутат, "Слуга народу":
Перевіркою встановлено втрату. Вдумайтесь, однієї третини вартості основних фондів. Ще одна причина негараздів в "Укрзалізниці" - це значний вплив олігархічних груп, які регулярно не доплачують "Укрзалізниці" в тому числі і за тарифи по вантажним перевезенням. Це позбавило "Укрзалізницю" за останні 5 років 100 млрд грн. Потрібно притягати цих людей до відповідальності.
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