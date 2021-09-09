В Харькове, возле Центрального Дворца бракосочетаний ЛГБТ-активисты устроили акцию с требованием регистрации браков для всех людей, независимо от ориентации и пола. В соцсетях появилось видео перформанса, который приурочен к "ХарьковПрайду-2021".

Под стенами ЗАГСа инсценировали свадьбу двух девушек с хором, шампанским и лепестками роз.

Как отметили организаторы мероприятия, его цель - подчеркнуть, что государственные институция, в частности регистрация браков, должны быть доступны для всех людей, независимо от гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Ранее сообщалось, что невеста принесла на свадьбу щенков вместо цветов.

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