Північна Корея відзначила 73-тю річницю заснування країни [ Редактировать ]
Нічний парад, ковідний загін та схудлий лідер. Північна Корея відзначила 73-тю річницю заснування країни.
Дійство влаштували вночі. Перед Кім Чен Ином, який помітно схуд, пройшли тисячі військових та сотні одиниць техніки.
Обійшлося без демонстрації балістичних ракет та традиційної промови лідера, а новинкою став загін у помаранчевих захисних костюмах, що - вочевидь - символізує боротьбу з коронавірусом. Щоправда, офіційно КНДР не підтвердила жодного випадку ковіду на своїй території.
по теме
У Парламенті хочуть заслухати звіт міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Про це сьогодні йшлося на погоджувальній раді. Мовляв, коронавірусна статистика погіршується щодня в усіх регіонах, тож треба розуміти, як країна житиме далі.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
"Не хочете вакцинуватися - пишіть заяву на звільнення". Так, мер Івано-Франківська - Руслан Марцінків пригрозив працівникам міськради, нещепленим від COVID-19.
Наразі у переліку "зеленої зони" ЄС лишаються 18 країн. Зокрема й Україна.
Розвідка терміни дотримала, в останній день доповідь таки надіслали в Білий дім. Проте, як з'ясувала преса, остаточної відповіді навіть Глава держави так і не отримав
Подорожі до Євросоюзу для українців стають усе простішими. В Брюсселі нарешті визнали українські цифрові сертифікати про вакцинацію. ЄС почав їх використовувати з 1 липня. А з 20 серпня український зразок визнає кожна країна-член Євросоюзу