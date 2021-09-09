Майже добудований та готовий до експлуатації. Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють: Росія хоче запустити "Північний Потік-2" першого жовтня. Тобто вже за три тижні. Наскільки реальна ця дата? Розкаже Тетяна Логунова.

Жодних офіційних коментарів, лише посилання на анонімні джерела в "Газпромі". Перше жовтня - як дату запуску другого "Потоку" назвала агенція "Bloomberg". За даними журналістів, цього дня російський концерн планує почати транспортування палива по першій нитці газогону. А до кінця грудня - розраховує ввести в експлуатацію й другу лінію магістралі.

Наскільки реальна ця дата - наразі сказати складно. Але в будь-якому разі йдеться про технічне прокачування газу. Щоб "Північний Потік-2" запрацював на повну потужність, йому треба пройти сертифікацію. Ця процедура може затягтися на місяці.

Дозвіл на роботу другому "Потоку" має видати німецький регулятор - "Федеральна мережева агенція". Саме вона раніше відмовилася виводити проєкт з-під дії норм газової директиви ЄС. Яка забороняє одній і тій самій компанії добувати, продавати і транспортувати паливо. На розгляд усіх документів регулятор має 4 місяці. Проєкт свого рішення передасть у Брюссель - на затвердження Єврокомісії.

І тільки потім оприлюднить остаточний вердикт. Але і це ще не все. "Північний Потік-2" повинен пройти технічну сертифікацію, яку проводять незалежні експерти. Тобто вся процедура може тривати щонайменше на пів року.

Свою роль може зіграти й політичний чинник. Через кілька тижнів у Німеччині - парламентські вибори. І після них в країні з'являться новий уряд і новий канцлер. Партія "зелені" ці перегони не виграє, але має всі шанси увійти до складу керівної коаліції. І, не виключено, що зелені, як послідовні критики проєкту, спробують загальмувати запуск газогону.

Водночас тривають переговори щодо нової транзитної угоди між Україною та Росією, підписання якої взялася гарантувати Німеччина. Напередодні уповноважений німецького уряду із цього питання Георг Вальдерзеє зустрівся з російським віце-прем'єром Новаком. Сторони "домовилися домовлятися" далі.