Вони боронять Україну на передовій, протистоять злочинцям, рятують людські життя. Найкращих працівників системи МВС сьогодні відзначали у профільному відомстві. Загалом таких - понад 70. Це нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та надзвичайники.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Сьогодні ми маємо унікальну можливість, в 30-ту річницю Незалежності України відзначити найкращих представників системи внутрішніх справ, які належним чином захищають свободу та безпеку в нашій державі. Нам всім відомо, що ви працюєте не для визнання та нагород. Врятовані життя та здоров'я людей - це перше і найголовніше, що дає вам сил і наснаги у вашій роботі.