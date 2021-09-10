На комп'ютері студент повністю його спроєктував, після чого роздрукував за допомогою 3D-принтера.

У Чехії протезували лелеку. За допомогою 3D-принтера пташці зробили штучну лапу. Зараз вона перебуває в притулку для тварин і наново вчиться ходити.

Цей чорногуз втратив лапу під час свого першого польоту. Ще пташеням він вилетів, однак із невідомих причин почав падати і втрапив у димохід. Саме так він травмував лапу, частину якої згодом ветеринари були змушені ампутувати. Та пташеня не залишили, а навпаки, почали думати, як йому допомогти, і волонтери, і працівники притулку для тварин.

І винайшли протез! А розробив його чеський студент Матяш Міхл. На комп'ютері він повністю його спроєктував, після чого роздрукував за допомогою 3D-принтера.

Матяш Міхл, студент:

Так, цей протез я справді створив завдяки 3D-принтеру. Потім наповнив його всередині піною, щоб пташці було комфортно пересуватися. Пластик був би не дуже зручним.

Однак на цьому чеський студент не зупинився. Тепер він працює над розробкою суглоба для протезу. Усе задля ще зручнішого пересування птаха.

Матяш Міхл, студент:

Якщо мені вдасться розробити спеціальний суглоб, то я зможу зафіксувати протез у нерухомому стані. Поки що це неможливо. Також я працюю над створенням силіконової шкарпетки. Тоді протез стане стійкішим і зручнішим для пересування.

А зараз лелеченя перебуває під постійним доглядом ветеринарів і знову вчиться ходити. Волонтери зацікавлені, щоб чорногуз повернувся до звичного для себе життя в природному середовищі. Та поки що відпускати його зарано.

Зденек Сокуп, волонтер:

Навіть якщо протез працюватиме ідеально, він у будь-якому разі потребуватиме обслуговування. Ми спробуємо знайти для цього лелеченяти дім, де він міг би комфортно жити, літати та полювати. Можливо, це буде природний парк.

І поки лелеченя пристосовується до своєї нової лапки, волонтери та ветеринари жартома називають його "горе-птахом". Та впевнені, що цей бузько все здолає.