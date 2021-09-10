Мексика бореться з наслідками повені. З берегів вийшла річка Тула. 17людей загинули - усі пацієнти ковідного шпиталю. Висока вода знеструмила лікарню, припинилося постачання кисню у палати. Всього від паводка постраждали 2 тисячі будинків.

Америка Ресендіз, місцева жителька:

Ми втратили все. Не знаю, де тепер шукати роботу. Цей ресторан відкрила 40 років тому моя мати. Вона поклала своє життя, щоб нам добре жилося. Наш заклад був відомий. Боляче дивитися, що з ним стало.