На Дніпропетровщині агрофірма утримувала в неволі 120 людей. Їх знаходили на вокзалах Дніпра, Києва та Одеси. Обіцяли триразове харчування, житло і зарплату. Натомість - люди працювали задарма, недоїдали й спали в напівзруйнованому приміщенні.

Правоохоронці затримали організаторів. Їм загрожує до 12-ти років ув'язнення.

Іван Вигівський, начальник ГУ Нацполіції в Києві: