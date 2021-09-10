Ураган "Олаф" дістався Мексики. Негода вирує на узбережжі штату Нижня Каліфорнія. Швидкість поривів вітру сягає ста 60-ти кілометрів за годину. Летовища Лос-Кабос та Ла-Пас скасували усі рейси. Порти не приймають судна. Окрім того, влада регіону скасувала уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки.

А неподалік мексиканської столиці продовжують боротися з наслідками повені. На початку тижня з берегів вийшла річка Тула. 17-ть людей загинули - усі пацієнти ковідного шпиталю. Висока вода знеструмила лікарню, припинилося постачання кисню у палати. Всього від паводка постраждали дві тисячі будинків.

Америка Ресендіз, місцева жителька: