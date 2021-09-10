Пандемія у світі: виявили 600 тисяч нових випадків заражень [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували близько 600 тисяч нових заражень Ковідом. Майже 10 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія. У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення знімають останні обмеження.
У Молдові навпаки - запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я і тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували чотирьох школярів. Препарат за згоди батьків дозволений дітям від 12 років. Щепленим було по 11.
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