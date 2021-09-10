Отруєння в шкільній їдальні: дітей шпиталювали [ Редактировать ]
У Хмельницькому в школі отруїлися 84 учні. Захворіли діти молодших класів. Усі вони харчувалися в шкільній їдальні- повідомили в Центрі громадського здоров'я.
Одинадцятьох недужих, десятьох дітей і одного дорослого, шпиталювали в стані середньої тяжкості. У решти пацієнтів - легкий перебіг захворювання. В школі провели дезінфекцію. Джерело збудника інфекції, причини і обставини отруєння з'ясовуються.
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