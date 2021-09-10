З Афганістану евакуювали ще двох українців [ Редактировать ]
Ще двоє українців покинули Афганістан. Жінка з дитиною стали пасажирами першого комерційного авіарейсу, який вилетів з Кабула напередодні. Після захоплення влади "Талібаном" аеропорт 2 тижні виконував лише евакуаційні рейси військовими літаками.
А потім летовище зупинило роботу внаслідок численних технічних несправностей. За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, чартер доправив наших громадян до Катару. Вони чекають результатів ковід-тестування. А також візиту консула. Опісля зможуть повернутися на батьківщину.
Напередодні очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив: ще 159 громадян України попросили про евакуацію з Афганістану. Щоб їх вивезти, дипломати співпрацюють з посольствами в Таджикистані, Пакистані та Ірані.
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Однак після того, як 31 серпня країну покинув останній американський солдат, евакуація з Афганістану на паузі. Кабульський аеропорт повністю під контролем бойовиків.
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У міністерстві внутрішніх справ Німеччини визнали: серед афганців, яких німці вивезли з Кабула, є раніше засуджені злочинці й люди, яких підозрюють у зв'язках із терористами.
І за кількістю евакуйованих з Афганістану людей Україна - восьма серед європейських країн. І це при тому, що ми не мали там свого миротворчого контингенту.
Україна і далі отримує запити від інших країн та міжнародних організацій із проханнями допомогти людям із їхніх списків. Але в пріоритеті будуть наші громадяни, кажуть у МЗС.