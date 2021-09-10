"Талібан" представив новий Кабмін: злочинці, терористи та персони нон ґрата [ Редактировать ]
Авторитетні злочинці, завсідники санкційних списків і... жодної жінки. Це - новий тимчасовий уряд Афганістану під орудою талібів. Новоспечені чиновники вже виступили із заявою. Оголосили про перші заборони, які торкнуться пересічних афганців. Хто є хто в новому Кабміні та як на ці призначення відреагувала міжнародна спільнота - дивіться.
Це - Мулла Мохаммад Хасан Ахунд. У санкційних списках Радбезу ООН - фігурує як терорист. А тепер - прем'єр-міністр тимчасового уряду ісламістів. Його заступником і віце-прем'єром таліби призначили муллу Абдулу Гані Барадара. Де-факто його вважають лідером "Талібану", товаришем ватажка "Аль-Каїди" Усама Бен Ладена.
Забіулла Муджахід-речник "Талібану":
Новий ісламський уряд представляє очільника Кабміну, його заступників, міністрів та інших посадовців.
Серед дев'яти новопризначенців вирізняється й голова МВС - Сіраджуддін Хаккані. Військовий керівник і ватажок так званої "мережі Хаккані" - найвпливовішої і найсмертоноснішої фракції всередині "Талібану". У США її вважають терористичною. Нового очільника афганського МВС розшукує ФБР. Готові дати за його голову 10 мільйонів доларів.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Ми занепокоєні послужним списком деяких із цих осіб. Незважаючи на обіцянки, що новий уряд буде інклюзивним, в оголошеному переліку є лише таліби, наближені до них люди, і жодної жінки.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Перехідний уряд, який не включає інші групи населення, не є сигналом для міжнародної співпраці та стабільності в країні.
Такий месседж пролунав і в Брюсселі. Але співпрацювати з новими політиками в питаннях гуманітарних готові як в Євросоюзі, так і в США. Вашингтону ще треба вивезти з Афгану майже 200 своїх громадян. Таліби дозволили їх забрати чартерами.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Талібан бажає міжнародного визнання та підтримки. Та все це треба спочатку заробити.
Водночас новий уряд запроваджує зміни. Насамперед заборонив афганцям протестувати. У першій офіційній заяві МВС ідеться, що стихійні збори на вулицях порушують громадський порядок. Протягом останнього тижня в Кабулі та Гераті відбулися мітинги проти "Талібану". Радикали розганяли натовпи пострілами в повітря, є загиблі. А ці двоє - журналісти, які висвітлювали акції непокори. Їх затримали, катували кілька днів і врешті - відпустили.
Протягом 10-ти хвилин 7-8 людей били нас безперестанку щосили, як тільки могли. Інколи діставали палиці й гатили ними. Коли ми знепритомніли - кинули в камеру до інших.
Незадоволені новою владою і жінки. Відреагували на суто чоловічий склад перехідного уряду демонстраціями. Деяких учасниць таліби побили, решту - розігнали. А вже в наступній заяві радикали заборонили афганкам займатися спортом. Це стосується і атлеток національних збірних. За словами представника нового уряду, іслам дозволяє жінкам виходити на вулицю лише в разі необхідності, а спорт до таких випадків не належить.
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