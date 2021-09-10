Жартівлива церемонія нагородження за сумнівні досягнення пройшла в Гарварді [ Редактировать ]
Чому пішоходи не врізаються одне в одного і як ожиріння чиновників залежить від рівня корупції в країні - дізнавалися Шнобелівські лауреати.
Нагороди за найбезглуздіші дослідження роздали напередодні в Гарварді. Так у галузі економіки перемогу здобули дослідники, які шукали зв'язок між корупцією та ожирінням можновладців. У галузі транспортування нагороду взяли автори, які довели, що носорогів безпечно перевозити догори ногами.
Переможці отримали грошовий приз - фальшиву банкноту в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.
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