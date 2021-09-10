США, Індія, Велика Британія мають найбільший приріст інфікованих на COVID-19 за добу [ Редактировать ]
У світі напередодні зафіксували понад 600 тисяч нових заражень ковідом. Майже десять тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.
У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення скасовують останні обмеження. У Молдові, навпаки, запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я і тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували чотирьох школярів. Препарат за згоди батьків дозволений дітям від 12 років. Щепленим було по 11.
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Прогнози тривожні. За даними ВООЗ, до кінця року жертвами ковіду в Європі можуть стати більше ніж 200 тисяч людей.
773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях.
Мовляв, усі дозволені в ЄС вакцини мають високий захист від ушпиталення, тяжкого перебігу хвороби та смерті.
Найбільше інфікованих у столиці, на Харківщині та Донеччині. Вакцинувалися за добу 160 тисяч українців, а загалом - вже понад дев'ять мільйонів.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.