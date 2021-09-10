У світі понад шістсот тисяч заражень ковідом за добу

У світі напередодні зафіксували понад 600 тисяч нових заражень ковідом. Майже десять тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом - США, Індія, Велика Британія.

У Данії на тлі рекордно високих темпів щеплення скасовують останні обмеження. У Молдові, навпаки, запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я і тепер всюди вимагатимуть ковід-сертифікати. У Франції помилково вакцинували чотирьох школярів. Препарат за згоди батьків дозволений дітям від 12 років. Щепленим було по 11.