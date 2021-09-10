Понад три тисячі 600 інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. Найбільше - в Києві, на Харківщині, Львівщині, Буковині та Одещині.

Ушпиталили тисячу хворих. 76 пацієнтів померли від ускладнень. Одужали приблизно 1300 людей. Щодо імунізації, то напередодні встановили черговий рекорд - 173 із половиною тисяч щеплень за добу.

Загалом уже вакцинували 10 з половиною мільйонів українців. Майже половину - двома дозами.