Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,58 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 сентября установлен на таком уровне: 31,5843 гривен за евро (-0,0397 грн). При этом курс евро на 10 сентября составляет 31,624 гривен за евро.

Таким образом, официальный курс евро падает шестой день подряд.

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