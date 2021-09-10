НБУ установил курс евро на 11 сентября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,58 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 сентября установлен на таком уровне: 31,5843 гривен за евро (-0,0397 грн). При этом курс евро на 10 сентября составляет 31,624 гривен за евро.
Таким образом, официальный курс евро падает шестой день подряд.
Читайте также курс доллара на 11 сентября.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил курс евро
Им стал Александр Богомолов
Закрытие движения случится на Броварском проспекте
Теплее всего в центральных и южных областях, там температура воздуха поднимется до +26
Кулеба заметил, что это будет очень сложный разговор