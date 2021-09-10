Про можливість повномасштабної війни з Росією. Готовність України до вступу в НАТО та Євросоюз. А ще - про зустріч із Путіним. Володимир Зеленський сьогодні виступив на форумі YES. А ще: і президент, і гості, говорили про головний виклик перед світом: як побороти ковід і вижити після пандемії. Тож яким був другий день форуму? Про все розкаже, Яна Танчак.

Яна Танчак, кореспондентка:

Як вижити та подолати світові проблеми. Про це дискутують у другий день форуму Yes. Пандемія, Афганістан, зміни клімату, "Північний потік-2" і навіть імовірність Третьої світової війни - усе це на порядку денному. Поруч зі спікерами - скелет, ніби схилений у молитві. Як нагадування про те, що потрібно пам'ятати про смерть в умовах глобальних змін. І щоб запобігти катастрофі світ має згуртуватися.

Віктор Пінчук, меценат, філантроп, засновник Ялтинської європейської стратегії:

Пандемія - це трагедія. Та порівняно з іншими глобальними загрозами - це, напевно, лише перша стадія. І ми можемо подолати ці проблеми лише в разі, якщо людство об'єднає зусилля. Чи спроможні ми до співпраці - це головне питання.

Дві тисячі дев'ятнадцятого на Ялтинській європейській стратегії говорили про щастя. Нині ж, з огляду на сучасні виклики, щастя намагаються знайти в доволі простих моментах. Із цього свою промову почав президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Це і було, мені здається, щастя зараз. Бо ми не знали, як усе це зміниться за рік. Коли щастя - це немає температури. Велике щастя, що бабусі не треба ШВЛ. Велике щастя просто вийти з квартири. Щастя просто піти у кіно, або піти без будь-якого локдауну у перукарню. А коли у новинах повідомляють щоденну статистику, то найбільше щастя - це нуль смертей за добу. До речі, і на Донбасі.

Проте згуртованість світу відчувається хіба що у Фейсбуці, зазначає президент. Каже - всі співчувають постраждалим від пожеж в Австралії та ситуації в Афганістані, але поки що кожен сам за себе. Зеленський запевняє - Україна нині стала самостійнішою.

Володимир Зеленський, президент України:

І впала наша економіка не так сильно, як у інших країнах Європи. Тому що розраховували на себе. І тому що не сильно від когось залежали.

Однак відокремленими від світу нині бути все ж таки складно, зазначив другий президент України Леонід Кучма.

Леонід Кучма, президент України (1994-2005):

Треба завжди розраховувати на власні сили і не ходити по світу з протягнутою рукою, але якщо дають, треба брати. Бачите, в цьому глобальному світі бути занадто самостійними неможливо, ми залежимо від усього. Тому так, треба бути суб'єктом міжнародної політики, але мати свою думку.

Говорили на форумі й про перспективи України, зокрема вступ до ЄС та НАТО. Іноземні політики відзначають впевнений рух України вперед і намагання відстоювати власні принципи.

Курт Волкер, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України:

Ми цінуємо те, що Україна допомогла вивезти людей з Афганістану. Вона відстоює принципи демократії, цивілізації. Я вважаю, що США та ЄС мають співпрацювати з Україною, допомагати їй ставати сильнішою.

Ялтинську європейську стратегію політики та бізнесмени вважають зручним майданчиком для дискусій. Адже тут лунають різні думки, іноді кардинально протилежні.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Коли люди з різних країн обмінюються думками , особливо фахівці ідеями, це дозволяє через певний час сформувати підходи для вирішення складних задач, таких як - боротьба з пандемією, боротьба з бідністю, зміни структури економіки України і безперечно визначення місця України в сучасному світі.

Декому на форумі навіть вдалося отримати пропозицію працевлаштування від глави держави. Один з учасників, представник Асоціації українців-випускників провідних університетів світу заявив, що у 2019, коли Зеленський став президентом, асоціація надіслала йому листа із запрошенням до співпраці.

Але до президента тоді лист не дійшов. Тож сьогодні Зеленський відповів: "Якщо готові працювати на державу за 30 тисяч гривень на місяць, то можете прийти на Банкову - вже для предметнішої розмови".