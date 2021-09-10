У Києві відкрився шостий інвестиційний форум [ Редактировать ]
14 країн світу, понад тридцять спікерів. У Києві відкрився шостий інвестиційний форум. Саме столиця залучає майже 60 відсотків усіх інвестицій, що приходять в Україну. До того ж, за словами мера - Віталія Кличка, Київ - один із найбільших експортерів IT-продукції і першим у країні розпочав втілювати смарт-технології в управлінні містом. На форумі також презентували документальний фільм "Місто, яке зникає" - присвячений архітектурній цінності столиці.
ZINAIDA, авторка ідеї та креативна продюсерка фільму "Місто, яке зникає":
До цього фільму було залучено дуже багато не тільки душевних, а також багато ресурсів різних, а також роботи людей які вже пішли з життя. Об'єднала саме тема Києва і нашого рідного міста; і саме для митців є великим поштовхом для творчості і те, що зараз відбувається з містом... Особливо всіх хвилює його зникаюче обличчя, той дух, який саме існує в тих старих будівлях, про які є фільм, які мають історичну архітектурну, художню цінність.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Столиця, як я вже казав, показує приклад. Приклад змін, нових речей, інновацій і місто Київ - це є центром культурним, економічним, інноваційним. На одного киянина припадає прямих інвестицій в шість разів більше в середньому, ніж по всій країні.
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